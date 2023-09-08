رسميا محمد صلاح باق في ليفربول وفشل انضمامه لاتحاد جدة

مع دقات الساعة الثانية عشر مساء منتصف ليل اليوم الجمعة 8 -9 -2023 تم غلق باب الانتقالات الصيفية للدوري السعودي.

وبات رسميا باق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب في فريقه الانجليزي وفشل انضمامه لاتحاد.جده السعودي علي الرغم من العرض الخيالي الذي قدمه .

ووفقًأ لموقع "ليفربول إيكو"، فإن نادي ليفربول رفض العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من نادي اتحاد جدة السعودية، لبيع محمد صلاح قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأوضح التقرير، أن عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح، من ليفربول كان الأكبر في تاريخ كرة القدم في حال إتمام الصفقة.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح



وكانت بعض التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت في وقت سابق أن نادي اتحاد جدة قدم عرضًا لناددي ليفربول الإنجليزي، بقيمة 215 مليون إسترليني، لشراء محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا



من المقرر أن تقام مباراة مصر وإثيوبيا في الثامن من سبتمبر الجاري، في القاهرة، وذلك بختام مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.