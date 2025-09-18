إنبي ومودرن سبورت يقتسمان النقاط في مواجهة مثيرة بالدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مواجهة إنبي ومودرن سبورت، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.



أهداف المباراة

سجل إنبي هدف التقدم عبر محمد حتحوت في الدقيقة 38، ثم أضاف يوسف أوبابا الهدف الثاني في الدقيقة 79.



بينما جاء رد مودرن سبورت بواسطة حسام حسن في الدقيقة 53، قبل أن يخطف محمود ممدوح هدف التعادل القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.





المباراة شهدت ندية بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة دون خطورة كبيرة في فترات طويلة، لكن إنبي تمكن من هز الشباك مرتين.

وفي المقابل، لم يستسلم لاعبو مودرن سبورت ونجحوا في العودة بالنتيجة عبر هدف متأخر في الوقت القاتل.



كما تألق عبد الرحمن سمير حارس إنبي، بعدما تصدى لتسديدة قوية من غنام محمد لاعب مودرن سبورت قبل نهاية اللقاء بدقيقة، ليحافظ على التعادل.



ترتيب الفريقين

إنبي رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول الدوري.

مودرن سبورت وصل للنقطة 11 محتلاً المركز الثالث.

تشكيل الفريقين

مودرن سبورت:

محمد أبو جبل – محمود رزق – طارق سيد – محمود شعبان – أحمد يوسف – وليد علي – عبد الرحمن شيكا – محمد مسعد – آدم رجم – رشاد المتولي – جودوين شيكا.



إنبي:

عبد الرحمن سمير – محمد سعد – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – مروان داوود – مودي ناصر – أحمد العجوز – علي محمود – رفيق كبو – محمد حتحوت – أحمد زكي.

