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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة .. لقاء الخميسي تشارك الجمهور أحدث صورها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها صورا جديدة لها ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وخطفت لقاء الخميسي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

 

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولةكل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.

 

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