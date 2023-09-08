وصلة مزاح بين شريف عامر والحاصلة على ذهبية رفع الأثقال في دبي

حلت رحاب أحمد رضوان الحاصلة علي ذهبية البارلمبية بدبي، ضيفة ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وقالت نادية فكري خلال حوارها بالبرنامج،:"آخر ميدالية حصلت عليها كانت الميدالية الذهبية في بطولة العالم بدبي، مضيفة:"بدأت ممارسة رفع الأثقال في 2013 وكان عمري 19 عاما.

ودخلت البطلة في وصلة هزار مع الإعلامي شريف عامر عندما قال لها، لما فوزتي بالذهبية كانت شايلة وزن 122 كيلو، فمازحته رحاب :" لا انت كده مش مذاكر الوزن مش ده الوزن.

ورد الإعلامي:" أنا أسف مش لسه مستجد في الرياضية أنتو مكافحين وربنا يكرمكم دايما لأنكم نموذج في الكفاح".