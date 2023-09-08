عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"سنؤقف هذا الجنون" .. ترامب ينتقد دعم بايدن للسيارات الكهربائية

صدى البلد

عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عدم حبه للسيارات الكهربائية، وانتقد بشدة دفع إدارة بايدن المستمر للمركبات الكهربائية والتوسع السريع في شبكة الشحن العامة في البلاد.

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

كتب ترامب، الذي يترشح كمرشح جمهوري للعودة إلى المكتب البيضاوي في عام 2024، على موقعه الإلكتروني Truth Social أن التحول المستمر إلى السيارات الكهربائية سيقضي تمامًا على صناعة السيارات التاريخية في ميشيجان. تعد ميشيجان ولاية رئيسية في الولايات المتحدة ومن الواضح أنها مستهدفة استراتيجيًا من قبل ترامب وحملته.

"سنؤقف هذا الجنون" .. ترامب ينتقد دعم بايدن للسيارات الكهربائية 

وزعم ترامب أن "ولاية ميشيجان العظيمة لن يكون لديها صناعة سيارات بعد الآن إذا دخل مفهوم المحتال جو بايدن المجنون المتمثل في "جميع السيارات الكهربائية" حيز التنفيذ". "سوف تأخذ الصين كل شيء بنسبة 100٪. اتحاد عمال السيارات، صوتوا لترامب. اطلب من قادتك تأييدي، وسأحتفظ بكل هذه الوظائف الرائعة، وسأجلب المزيد منها. الاختيار في المدارس والاختيار في السيارات !!!

 

بفضل الاستثمارات والتغييرات التشريعية التي نفذتها إدارة بايدن إلى حد كبير، وجدت دراسة حديثة أنه تم الإعلان عن استثمارات في السيارات الكهربائية في المصانع ومنشآت البطاريات بقيمة 124 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ عام 2021. ومن بين الشركات التي تقوم بأكبر الاستثمارات شركة LG Chem مع 17.2 مليار دولار، وتيسلا 15.7 مليار دولار، وجنرال موتورز 15.5 مليار دولار، وفورد 11.9 مليار دولار.

لم يلاحق ترامب جو بايدن في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب. كما انتقد رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدين شون فاين لدعمه المركبات الكهربائية.

 

قال ترامب "شون فاين، الرئيس المحترم لعمال السيارات المتحدين، لا يمكنه حتى التفكير في السماح لجميع السيارات الكهربائية - جميعها ستصنع في الصين، وسوف تتوقف صناعة السيارات في أمريكا عن الوجود!".

 

أضاف ترامب “صوتوا لترامب، وسأوقف هذا الجنون على الفور! المكسيك وكندا تحبان سياسة بايدن الغبية. أنقذوا ميشيجان وولايات السيارات الأخرى. أنقذوا المستهلك الأمريكي !!!.

 

وذكرت صحيفة ذا هيل أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب حملة بايدن للسيارات الكهربائية، وفي يونيو/حزيران، وصف الرئيس الحالي بأنه "كارثة على ميشيغان"، مؤكدا أن "تطرفه البيئي عديم الرحمة وغير مخلص وفظيع بالنسبة للعامل الأمريكي".

ترامب بايدن ميشيجان دونالد ترامب الكهربائية الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

سعر خيالي.. لوحة سيارة في السعودية تحطم الرقم القياسي

عربيات الغلابة..5 عربيات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

النترا ولا جراند سيراتو .. مقارنة بين أشهر عربيتين كوري في مصر

بـ 120 ألف جنيه .. أقل سعر لـ هيونداي ألنترا مستعملة

سعرها 130 ألف جنيه فقط .. أشهر سيارة أمريكية مستعملة بالسوق المصرية

أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

سعرها 150 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة أمريكية مستعملة

ترشيحاتنا

دعم بلده وقت الأزمة.. وزير الزراعة : إحنا في خدمة الفلاح المصري

بغدودة .. 3 وقائع هروب للاعبي منتخب مصر للمصارعة في عام واحد

رئيس هيئة الدواء: ساهمنا في علاج المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة

متهم بالتجسس لصالح إيران.. الشرطة البريطانية تواصل البحث عن الجندي الهارب

هشام آمنة: وفد صيني من رجال الأعمال في القاهرة قريبا لدعم الاستثمار

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ