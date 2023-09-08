عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عدم حبه للسيارات الكهربائية، وانتقد بشدة دفع إدارة بايدن المستمر للمركبات الكهربائية والتوسع السريع في شبكة الشحن العامة في البلاد.

كتب ترامب، الذي يترشح كمرشح جمهوري للعودة إلى المكتب البيضاوي في عام 2024، على موقعه الإلكتروني Truth Social أن التحول المستمر إلى السيارات الكهربائية سيقضي تمامًا على صناعة السيارات التاريخية في ميشيجان. تعد ميشيجان ولاية رئيسية في الولايات المتحدة ومن الواضح أنها مستهدفة استراتيجيًا من قبل ترامب وحملته.

"سنؤقف هذا الجنون" .. ترامب ينتقد دعم بايدن للسيارات الكهربائية

وزعم ترامب أن "ولاية ميشيجان العظيمة لن يكون لديها صناعة سيارات بعد الآن إذا دخل مفهوم المحتال جو بايدن المجنون المتمثل في "جميع السيارات الكهربائية" حيز التنفيذ". "سوف تأخذ الصين كل شيء بنسبة 100٪. اتحاد عمال السيارات، صوتوا لترامب. اطلب من قادتك تأييدي، وسأحتفظ بكل هذه الوظائف الرائعة، وسأجلب المزيد منها. الاختيار في المدارس والاختيار في السيارات !!!

بفضل الاستثمارات والتغييرات التشريعية التي نفذتها إدارة بايدن إلى حد كبير، وجدت دراسة حديثة أنه تم الإعلان عن استثمارات في السيارات الكهربائية في المصانع ومنشآت البطاريات بقيمة 124 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ عام 2021. ومن بين الشركات التي تقوم بأكبر الاستثمارات شركة LG Chem مع 17.2 مليار دولار، وتيسلا 15.7 مليار دولار، وجنرال موتورز 15.5 مليار دولار، وفورد 11.9 مليار دولار.

لم يلاحق ترامب جو بايدن في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب. كما انتقد رئيس اتحاد عمال السيارات المتحدين شون فاين لدعمه المركبات الكهربائية.

قال ترامب "شون فاين، الرئيس المحترم لعمال السيارات المتحدين، لا يمكنه حتى التفكير في السماح لجميع السيارات الكهربائية - جميعها ستصنع في الصين، وسوف تتوقف صناعة السيارات في أمريكا عن الوجود!".

أضاف ترامب “صوتوا لترامب، وسأوقف هذا الجنون على الفور! المكسيك وكندا تحبان سياسة بايدن الغبية. أنقذوا ميشيجان وولايات السيارات الأخرى. أنقذوا المستهلك الأمريكي !!!.

وذكرت صحيفة ذا هيل أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب حملة بايدن للسيارات الكهربائية، وفي يونيو/حزيران، وصف الرئيس الحالي بأنه "كارثة على ميشيغان"، مؤكدا أن "تطرفه البيئي عديم الرحمة وغير مخلص وفظيع بالنسبة للعامل الأمريكي".