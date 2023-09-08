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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية

صدى البلد

تحتفل شركة تسلا بإنتاج السيارة الكهربائية رقم مليونين في مصنع جيجا شنجهاي (المعروف أيضًا باسم Gigafactory 3) في الصين، والذي ينتج الطراز 3 والطراز Y.

دخلت تسلا جيجا شنجهاي حيز التشغيل في أواخر عام 2019، بعد عملية بناء سريعة غير مسبوقة، والتي بدأت في 7 يناير 2019. في البداية، كان الإنتاج يتعلق فقط بالطراز 3، ولكن في أواخر عام 2020/أوائل عام 2021، دخل الطراز Yمرحلة الإنتاج والمبيعات. 

تسلا تحتفل بإنتاج مليوني سيارة كهربائية رقم 2 مليون في الصين

وأنتج المصنع أول مليون سيارة كهربائية في أغسطس 2022، خلال 33 شهرا، بحسب الشركة، وتم تحقيق المليون وحدة الثانية في 13 شهرًا فقط.

كمرجع، يبلغ الإنتاج التراكمي لشركة تسلا (جميع المصانع) حاليًا حوالي خمسة ملايين وحدة، مما يعني أن شنجهاي مسؤولة بالفعل عن خمسي إجمالي سيارات تيسلا (من المحتمل أكثر من النصف هذا العام).

يعد تسلا جيجا شنجهاي أكبر موقع لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل في العالم، حيث يُعتقد أن الطاقة التصنيعية المثبتة تزيد عن مليون وحدة سنويًا. تصف تسلا "بحذر" قدرة المصنع بأكثر من 750 ألف وحدة سنويًا، لكن البيانات تظهر بوضوح أنها أكبر بكثير (تم بيع أكثر من 935 ألف وحدة محليًا أو تم تصديرها على مدار الـ 12 شهرًا الماضية).

ومن الجدير بالذكر أن شركة تسلا كانت أول شركة تصنيع سيارات أجنبية سُمح لها بفتح موقع تصنيع مملوك لها بالكامل، بدلاً من مشروع مشترك بنسبة 50/50 في الصين.

حاليًا، ينتج مصنع Giga Shanghai في الغالب الطراز Y (حوالي ضعفي الطراز 3). وفي الآونة الأخيرة، بدأ المصنع في إنتاج الطراز 3 الذي تم تحديثه بشكل كبير.

كان المصنع الصيني يركز في البداية على السوق المحلية، لكنه أصبح فيما بعد مركز التصدير الرئيسي لشركة تسلا، حيث يدعم الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى أوروبا ومؤخرًا كندا.

وحتى نهاية يوليو، تجاوزت الصادرات 215 ألف وحدة، والمبيعات المحلية 325 ألفًا. ومن الممكن أن تستمر الصادرات في الزيادة، لتتوافق مع المبيعات المحلية في مرحلة ما في المستقبل.

أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كانت جيجا شنجهاي ستنتج أيضًا سيارات تسلا جديدة - وخاصة السيارات الجديدة ذات الأسعار المعقولة (مثل ما هو مخطط له في المكسيك)، أو ما إذا كانت ستلتزم بالثنائي Model 3/Model Y.

الصين شنجهاي جيجا شنجهاي gigafactory تسلا Giga Shanghai

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