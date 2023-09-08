أمير الكويت يهنئ رئيس الإمارات بالعودة الآمنة لرائد الفضاء النيادي ويؤكد أنه إنجاز جديد

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة العودة الآمنة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بعد تنفيذه بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.



وأشاد أمير الكويت -في البرقية التي أرسلها مساء أمس /الخميس/ لرئيس دولة الإمارات العربية- بهذا الإنجاز العلمي الفريد في مجال استكشاف الفضاء، والذي عكس التميز الإماراتي في ميدان البحث العلمي واستكشاف الفضاء، والذي من شأنه أن يخدم البشرية جمعاء ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال، عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل اعتزاز وفخر الجميع.



وأعرب أمير الكويت عن أمنياته بأن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.