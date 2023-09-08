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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة الدخان يضع حلا جذريا لحل أزمة أسعار السجائر.. فيديو

السجائر
السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، أنه وضع الحل لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا :"  أنا عارف المشكلة فين.. ولو تم الاخذ بها ستحل المشكلة، وفي حالة عدم الحل أعدموني في ميدان عام".

 

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وأضاف رئيس شعبة الدخان في اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة إم بي سي مصر، أنه طالب بـ سرعة إصدار التشريع الضريبي، لـ السجائر، وهذا في يد الحكومة و البرلمان.

 

ولفت إلي أنه يجب أن يتم قلب الهرم التوزيعي، موضحًا أن منطقة باب البحر، يتم بيع فيها أسعار السجائر بالسعر الرسمي، وأنه تم غلق هذا المنفذ وفتحه في منطقة آخرى.

وكشف أن وزارة الداخلية القت القبض على كميات كبيرة من السجائر، ولذلك يجب أن يتم وضعها في أي منفذ تابع لجهة رسمية ويتم بيعها.

وانفعل على الهواء قائلا :" بحب بلدي، وفي مشكلات كبيرة بشأن ما يحدث بخصوص السجائر، أرباح بيع السجائر في السوق السوداء ارتفعت بنسبة 100٪، وأشار إلى أن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب التجار وليس للحكومة.

 

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