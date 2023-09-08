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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

نيمار
نيمار

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي الجديد الوافد من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للإصابة في تدريبات منتخب السامبا.

ويستعد منتخب البرازيل بقيادة نيمار دا سيلفا لمواجهة منتخبي بوليفيا وبيرو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت تقارير اعلامية أن نيمار دا سيلفا شعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج.

وظهر نيمار دا سيلفا خلال مران البرازيل موخرا وهو يتعرض للإصابة بعد اصطدامه مع زميله في منتخب السليساو ريتشارلسون.

أشارت التقارير الاعلامية إلى أن ريتشارلسون دخل على قدم نيمار دا سيلفا من الخلف، ولكن لاعب الهلال أنقذ نفسه ورفع قدمه من على الأرض قبل أن تضربها قدم زميله.

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اشتباكات بين نيمار وريتشارلسون

 

وشددت التقارير الاعلامية على أن نيمار دا سيلفا دخل فى نوبة غضب بعد تدخل زميله في صفوف منتخب البرازيل ريتشارلسون، وحاول توجيه بعض اللكمات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بشكل عادي.

ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن نيمار دا سيلفا سقط على ذراعه الأيمن أثناء عملية الإحماء وشعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي.

وأضافت: عندما خلع نيمار الضمادة تبين أن لديه جرحا في منطقة المعصم وتم علاجه على الفور ثم عاد للمشاركة في التدريبات.

كانت إدارة نادي الهلال السعودي نجحت فى ضم نيمار دا سيلفا صاحب الـ31 عاما وتوقيعه عقدا يربطه بالنادي السعودي لعامين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بوليفيا بعد غد السبت وبيرو في الـ 13 من الشهر الجاري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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