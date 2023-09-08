الفرح بقى جنازة.. كواليس مصرع صغير أبو النمرس بعد سقوطه من صندوق سيارة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طفل صغير في الثالثة من عمره بعد سقوطه من سيارة ربع نقل في ابو النمرس.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان الطفل كان بصحبة أسرته متوجهين لحضور حفل زفاف وأثناء لهوه مع أطفال آخرين اعلى السيارة سقط ليلقى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه حضور شخص 44 سنة إلى ديوان القسم وقدم تقريرا طبيا بمصرع ابنه 3 سنوات، على الفور انتقل الضباط إلى محل الواقعة.

و تبين من خلال الفحص انه أثناء توجه أسرة الطفل لحفل زفاف بسيارة ربع وأثناء قيام الطفل المتوفى باللهو صحبة الأطفال سقط من صندوق السيارة وتوفي في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدا بشيء، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.