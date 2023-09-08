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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تتلقي 11.7 ألف شكوى وطلب استغاثة بقطاع الصحة خلال أغسطس

صدى البلد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

 

وقال الدكتور طارق الرفاعي انه فيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ لفت "الرفاعي" إلى قيام البنك المركزي المصري بدراسة الشكاوى المسجلة على المنظومة وفحصها ومعالجتها خلال شهر أغسطس الماضي، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر أغسطس المنصرم، أوضحت أن قطاعات: الإسكان، الصحة، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الجهاز الإداري للدولة، التعليم، الأمن، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 82% من إجمالي الشكاوى؛ وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.

 

فعلى صعيد قطاع الصحة، نوّه مدير منظومة الشكاوى، في تقريره، إلى أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة تأتى على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بينها وبين أجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت المنظومة ورصدت 11.7 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الصحة، وتمت إزالة أسباب ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب واستغاثة منها.

وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 3171 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، ونالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا.

 

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن جهود وزارة الصحة والسكان خلال أغسطس المنقضي تضمنت التعامل مع 1836 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1634 شكوى وطلبًا مُقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.  

 

هذا بالإضافة إلى التعامل مع 1129 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. فضلًا عن تلبية العديد من طلبات المساعدة في استخراج بطاقات العلاج والتأمين الصحي، وطلبات الحصول على أجهزة تعويضية من سماعات الأذن، والأطراف الصناعية التكميلية وغيرهما، والتعامل مع شكوى وطلبات إصدار أو إنهاء إجراءات الشهادة الصحية الخاصة براغبي الزواج، وكذا تقويض أسباب الشكوى المقدمة من بعض المواطنين بشأن تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة في بعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

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