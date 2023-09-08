عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تسقط صلاة الجمعة عن بعض الفئات لظروف عملهم؟ مجدي عاشور يرد

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في أماكن العمل كالأطباء ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرهم ؟

دعاء يوم الجمعة.. أهم الكلمات في هذه الساعات المباركة

دعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة .. تضرع إلى الله وردده بيقين

وقال مجدي عاشور، في إجابته على السؤال، إن إقامة الجمعة واجبة على كل إنسان ذكر بالغ مقيم في بلده، ليس به عذر من خوف أو مرض يخشى تأخير شفائه.

وأوضح، أنه قد ذكر الفقهاء أن من بين هذه الأعذار الخوف على الأرواح والممتلكات ، ويدخل في ذلك العمال والموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم عدم ترك أماكنهم خالية دون وجود أحد.

وأشار إلى أنه ما دام يستلزم نظام العمل وجود مناوبات من أصحاب هذه المهن في وقت الجمعة، وكان في أدائهم للجمعة إخلال بالأرواح والممتلكات ولو حُكْمًا أو ظنًّا، فلا حرج عليهم في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة على أن يصلوا بدلًا منها ظهرًا.

وأوصى مجدي عاشور، المسؤولين أو أصحاب العمل بتدوير النوبات بين القائمين على تلك الخدمات كلما أمكن ، بحيث لا تفوت على الفرد منهم ثلاثُ جُمُعاتٍ خروجًا من النهي الوارد في ذلك.
 

مجدى عاشور صلاة الجمعة أماكن العمل الأطباء الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

ترشيحاتنا

سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

فلسطين ترحب بأصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

افتح القوس| سيف شكري أزمة هروب جديدة في منتخب مصر للمصارعة

بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ