تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

إستمرت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذى ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

النجم الساطع 2023

تضمنت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2023 تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة ، كما تم تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة ، كما تم إستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة فى التدريب.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

مشروع القيادة المشترك

وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك "CPX" الذى تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

طائرات بدون طيار وعبوات ناسفة

كما تضمنت فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة "STX" التى تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023

كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبى وتنفيذ عملية إخلاء طبى جوى بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية ، وتنفيذ عدد من المحاضرات فى مجال الأمن السيبرانى.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

القوات البحرية والجوية

ونفذت القوات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة تضمنت عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوى والتزود بالوقود فى الجو في تدريب النجم الساطع 2023.

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة

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استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023

استمرار فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023