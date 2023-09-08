تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

إستمرت فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة والذى ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
النجم الساطع 2023
تضمنت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2023 تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمى المختلفة ، كما تم تنفيذ التدريب (SOF-09) لتبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة ، كما تم إستعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة فى التدريب.
مشروع القيادة المشترك
وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز القيادة المشترك "CPX" الذى تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع وإتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية.
طائرات بدون طيار وعبوات ناسفة
كما تضمنت فعاليات التدريب العسكري النجم الساطع 2023 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة "STX" التى تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية.
تدريب النجم الساطع 2023
كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبى وتنفيذ عملية إخلاء طبى جوى بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية ، وتنفيذ عدد من المحاضرات فى مجال الأمن السيبرانى.
القوات البحرية والجوية
ونفذت القوات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة تضمنت عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار.
كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوى والتزود بالوقود فى الجو في تدريب النجم الساطع 2023.
فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة
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