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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انضمام 2400 طالب جديد للمدارس المصرية اليابانية.. وافتتاح فرع الأقصر 2025

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم ، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019  

وقال مالك الرفاعي  مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، إنه في خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ماعدا الأقصر).

وأضاف مالك الرفاعي، أنه بالنسبة لمحافظة الأقصر، من المخطط أن يصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025  

وأشار مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب الدارسين في المدارس المصرية اليابانية حاليا 11 ألف و400 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .

وأكد مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم  ، أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت هذا العام باب القبول في كي جي 1 و بعض الصفوف العليا لقبول 2400 طفل ، لافتاً إلى أن الاقبال بدأ يتزايد على الالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية وهذا الأمر إيجابي جدا .

وظائف المدارس المصرية اليابانية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين والمديرين والوكلاء والدعم الفني لشغل وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم https://ejsadm.moe.gov.eg/ 

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية

  • أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.
  • أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.
  • أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.
  • للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية

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