انضمام 2400 طالب جديد للمدارس المصرية اليابانية.. وافتتاح فرع الأقصر 2025

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم ، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية بدأ في مصر بـ 35 مدرسة في 23 محافظة منذ العام الدراسي 2018 / 2019



وقال مالك الرفاعي مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، إنه في خلال الأربع سنوات الأخيرة، وصل عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة في 26 محافظة على مستوى الجمهورية (جميع المحافظات ماعدا الأقصر).



وأضاف مالك الرفاعي، أنه بالنسبة لمحافظة الأقصر، من المخطط أن يصلها المدارس المصرية اليابانية، في العام الدراسي 2024 / 2025



وأشار مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب الدارسين في المدارس المصرية اليابانية حاليا 11 ألف و400 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية .



وأكد مسئول وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت هذا العام باب القبول في كي جي 1 و بعض الصفوف العليا لقبول 2400 طفل ، لافتاً إلى أن الاقبال بدأ يتزايد على الالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية وهذا الأمر إيجابي جدا .

وظائف المدارس المصرية اليابانية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتحت باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين والمديرين والوكلاء والدعم الفني لشغل وظائف المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم https://ejsadm.moe.gov.eg/

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية