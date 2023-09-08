الاتحاد الأفريقي يرفض انتقادات السودان للقاء فكي وحميدتي.. تفاصيل

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، عن رفضه انتقادات الخارجية السودانية للقاء رئيس المفوضية، موسى فكي، مع ممثل قوات الدعم السريع حميدتي.

وأكد أنه يلتقي بكل الأطراف السودانية بمن فيهم بعض قادة النظام المخلوع، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأضاف: " اتصالاتنا مع الأطراف السودانية تهدف للتشاور معها ووقف القتال المدمر ".

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعربت، يوم الاثنين، عن رفضها واستنكارها للقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع حميدتي، ووصفت اللقاء بأنه "سابقة خطيرة" في عمل الاتحاد.

وقال بيان الخارجية: "تعرب وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها للقاء الذي يمثل سابقة خطيرة في الاتحاد الإفريقي ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، باعتبارها تجمعا لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة".

وأضافت الخارجية أن اللقاء "هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها"، مضيفة أن ذلك يمثل "تهديدا مباشرا لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".