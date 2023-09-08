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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خطيب الأوقاف: حياة النبي كانت كلها لله

الدكتور نوح العيسوي
الدكتور نوح العيسوي

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن حياة الرسول الكريم كانت كلها لله وفي الله وبالله، حياة كلها نقاء وصفاء وصدق وإخلاص ووفاء لله رب العالمين.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، متحدثا في موضوع الخطبة عن "حال الرسول مع ربه"، أن النبي الكريم أخلص لله فاصطفاه الله، وصدق مع الله فاجتباه الله، فر إلى الله فهداه الله، استأنس بالله، فكفاه الله ووقاه.

وأشار إلى أن المتأمل في حياة نبينا مع ربه، يجد أن النبي كان أكثر الناس إقبالا على الله، وكان أشد الناس حبا لله، وكان أعظم الناس خشية لله، فهو -صلى الله عليه وسلم- القائل (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فكانت حركاته وسكناته خالصة لله، فكان أعبد الناس لربه.

وتابع: كان النبي الكريم يعبد الله في ليله ونهاره يعبد الله في صباحه ومسائه، يعبد الله في خلوته امتثالا لأمر ربه (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ).

الأوقاف وزارة الأوقاف حياة الرسول خطبة الجمعة مسجد الظاهر بيبرس

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