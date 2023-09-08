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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف: النبي الكريم كان يعبد الله بإخلاص شكرا ووفاء لربه

مسجد الظاهر بيبرس
مسجد الظاهر بيبرس

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم كان خير ممتثل لأمر ربه في جميع أحواله، فكان يعبد الله بشوق وحب خالص لله عزوجل.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، متحدثا في موضوع الخطبة عن "حال الرسول مع ربه"، أن النبي قال في حديثه الشريف (جعلت قرة عيني في الصلاة) فإذا ما كان وقت الصلاة، تشوق إليها وحن لها وقال لمؤذنه بلال (أرحنا بها يا بلال).

ولما أمره الله عزوجل بقيام الله، في سورة المزمل ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) واظب النبي على قيام الليل حبا لله وأنسا لمناجاة ربه وشكرا على نعمائه ووفاءا لحقه.

وتابع: واظب النبي على قيام الليل، حتى تورمت قدماه، فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها مشفقة عليه (يا رسول الله ، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا).

وبلغ بالنبي الأدب مع ربه، أنه كان يظل صائما، ولما اقتدى به الصحابة، نهاهم عن ذلك رحمة وشفقة بهم.

 

نوح العيسوى الأوقاف النبي مسجد الظاهر خطبة الجمعة

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