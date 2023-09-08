عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش هيفوتك اللايف.. كيفية تمكين وضع «الصورة داخل الصورة» على تيك توك

يتيح لك تمكين وضع “صورة داخل صورة” على تطبيق تيك توك TikTok، القيام بمهام متعددة مع الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المذهلة، ولكن ماذا يفعل هذا الوضع بالضبط؟.. في هذا الدليل، سنرشدك إلى كيفية تمكين وضع صورة داخل صورة في تيك توك وكيفية استخدامه.

ما هو وضع صورة داخل صورة على تيك توك؟

وضع صورة داخل صورة هو ميزة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك في نافذة عائمة صغيرة، مما يتيح للمستخدمين الدردشة على تطبيق واتساب أو تصفح فيسبوك أو استخدام أحد التطبيقات الأخرى في الوقت نفسه لأداء بعض المهام على أجهزتهم.

اكتشف صيحات الموضة على تيك توك

تيك توك يوجه ضربة موجعة لتطبيقات الدردشة.. وتقارير تكشف مفاجأة

وعند تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تيك توك، يمكنك مشاهدة البث المباشر أو مقاطع الفيديو على صفحة For You الخاصة بك أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وسيقوم التطبيق تلقائيا بالتمرير عبر صفحة For You الخاصة بك دون استخدام اليدين في نافذة صغيرة في أحد زاويا الشاشة.

كيفية تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تطبيق تيك توك

وبمجرد تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تيك توك، عندما تغادر التطبيق سيستمر البث المباشر في التشغيل تلقائيا في وضع صورة داخل صورة، ولكن بالنسبة لمقاطع الفيديو الموجودة على صفحة For You، ستحتاج إلى تمكين هذه الميزة يدويا، إليك كيفية القيام بذلك:

1. انتقل إلى صفحة For You الخاصة بك في تطبيق تيك توك TikTok.
2. اضغط مع الاستمرار على أي فيديو.
3. قم بالتمرير خلال الإجراءات السريعة في الصف العلوي وحدد صورة داخل صورة.
4. الآن، عندما تغادر تطبيق تيك توك، يمكنك الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء أداء المهام الأخرى على هاتفك.
5. يمكنك توسيع المشغل المصغر وتصغيره عن طريق الضغط على نافذة الصورة داخل الصورة وسحبها، كما يمكنك أيضا تحريك النافذة إلى أي زاوية من شاشتك تناسب تفضيلاتك، لمواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق تيك توك، اضغط على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من المشغل المصغر.

كيفية تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تطبيق تيك توك
تيك توك TikTok وضع صورة داخل صورة تمكين وضع الصورة داخل الصورة وضع الصورة داخل الصورة تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

دردشة وجيمنج الكل في واحد.. كيفية استخدام الألعاب على تيليجرام

منها بلدان عربية.. 7 دول يمنع فيها استخدام واتساب

أرخص سعر لـ Redmi Note 11T Pro.. وحش الفئة المتوسطة من شاومي

عيب خطير في سامسونج Galaxy Watch 6 يتسبب في سقوط الساعة

أيهما أفضل Galaxy Z Flip 5 أم Find N3 Flip|مقارنة هتعرفك الفرق

برامات 16 جيجابايت.. هواوي تستعد لطرح موبايل خارق بسعر خيالي

بكاميرا 50 ميجابكسل.. ريلمي تطلق أرخص هواتف 5G

أخيرا.. صور وفيديوهات HD على واتساب | الطريقة هنا

ترشيحاتنا

سعر تويوتا لاند كروز 2023 في السعودية

الأرصاد تفجر مفاجأة عن الموجة شديدة الحرارة

الوزر والعقاب للمخالف.. خطيب المسجد النبوي: حسن العشرة عبادة وحق أوجبه الله

بشائر الخير تهل.. ماذا حدث لأسعار الذهب بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

الخارجية السودانية تهاجم بيان الإتحاد الأفريقي

انخفاض عالمي للذهب .. بشرى للمواطنين | وسعر عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

ملابس غريبة... أمينة خليل تظهر بـ إطلالة غير تقليدية.. شاهد

تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ