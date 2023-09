مش هيفوتك اللايف.. كيفية تمكين وضع «الصورة داخل الصورة» على تيك توك

يتيح لك تمكين وضع “صورة داخل صورة” على تطبيق تيك توك TikTok، القيام بمهام متعددة مع الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المذهلة، ولكن ماذا يفعل هذا الوضع بالضبط؟.. في هذا الدليل، سنرشدك إلى كيفية تمكين وضع صورة داخل صورة في تيك توك وكيفية استخدامه.

ما هو وضع صورة داخل صورة على تيك توك؟

وضع صورة داخل صورة هو ميزة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك في نافذة عائمة صغيرة، مما يتيح للمستخدمين الدردشة على تطبيق واتساب أو تصفح فيسبوك أو استخدام أحد التطبيقات الأخرى في الوقت نفسه لأداء بعض المهام على أجهزتهم.

وعند تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تيك توك، يمكنك مشاهدة البث المباشر أو مقاطع الفيديو على صفحة For You الخاصة بك أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وسيقوم التطبيق تلقائيا بالتمرير عبر صفحة For You الخاصة بك دون استخدام اليدين في نافذة صغيرة في أحد زاويا الشاشة.

كيفية تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تطبيق تيك توك

وبمجرد تمكين وضع الصورة داخل الصورة على تيك توك، عندما تغادر التطبيق سيستمر البث المباشر في التشغيل تلقائيا في وضع صورة داخل صورة، ولكن بالنسبة لمقاطع الفيديو الموجودة على صفحة For You، ستحتاج إلى تمكين هذه الميزة يدويا، إليك كيفية القيام بذلك:

1. انتقل إلى صفحة For You الخاصة بك في تطبيق تيك توك TikTok.

2. اضغط مع الاستمرار على أي فيديو.

3. قم بالتمرير خلال الإجراءات السريعة في الصف العلوي وحدد صورة داخل صورة.

4. الآن، عندما تغادر تطبيق تيك توك، يمكنك الاستمرار في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء أداء المهام الأخرى على هاتفك.

5. يمكنك توسيع المشغل المصغر وتصغيره عن طريق الضغط على نافذة الصورة داخل الصورة وسحبها، كما يمكنك أيضا تحريك النافذة إلى أي زاوية من شاشتك تناسب تفضيلاتك، لمواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق تيك توك، اضغط على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من المشغل المصغر.