عدي الدباغ يبدأ مشواره مع الزمالك ويخوض أول مران استعدادًا لمواجهة سيراميكا

يشارك المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ رسميًا في تدريبات نادي الزمالك، اليوم الإثنين، بعد وصوله إلى القاهرة مساء أمس، وإتمام كافة الإجراءات الخاصة بانضمامه للفريق.

وقبل مشاركته في المران، خضع الدباغ لجلسة تصوير خاصة تحت إشراف المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، وذلك لتسجيل برومو تقديمه الرسمي للجماهير عبر المنصات الإعلامية للزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب فورًا تنفيذ البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يستعد الفريق لمواجهة سيراميكا يوم 8 أغسطس، في إطار خطة النادي لتجهيز صفقاته الجديدة بأفضل شكل ممكن وفي أسرع وقت.