توافد كبير من السيدات وكبار السن والشباب وذوي الهمم بانتخابات الشيوخ 2025

وسط تسهيلات وتيسيرات على المواطنين، تشهد اللجان الانتخابية بالمحافظات اقبال كبير من السيدات والشباب وكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة على التصويت في انتخابات مجلس الشوري 2025.

اقبال المواطنين بالمحافظات

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، خلال الساعات الأولى لعملية التصويت، تصدر السيدات للمشهد الانتخابى باللجان الانتخابية، حرصا على أداء واجبهم تجاه الوطن، واستثماراً للحق الذى كفله الدستور والقانون.

كما فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، أبوابها صباح اليوم الاثنين، أمام الناخبين فى 301 مركز انتخابى، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط إقبال كثيف فى بعض اللجان.

يذكر بأن عدد السكان بمحافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، من بينهم 2 مليون و200 ألف و369 ناخبًا وناخبة مدرجين في قاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة، و301 مركز انتخابي يضم 304 لجنة فرعية، يتنافس فيها 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

جنوب سيناء

تصدرت المرأة السيناوية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في يومها الأول، بتوافدها أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن مشاركتهم حق .

وقالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، إن إقبال المرأة السيناوية على لجان الاقتراع شرف وواجب وطني، وتأكيدًا على أن المرأة السيناوية لا تقل وطنية عن باقي النساء من المحافظات الأخرى.



وأكدت جميلة سليمان أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية أن السيدات السيناوية يعملن على الحشد للمشاركة في الانتخابات، ليكون لهم دور في الحياه السياسية، إيمانًا منا باختيار من يمثلنا في مجلس الشيوخ.



ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.



وتجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع.

الاقصر

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الاثنين انطلاق ماراثون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع بمختلف المراكز والمدن، مع انتظام فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا.

وسجلت لجنة مدرسة على العديسي بمركز الطود توافد العشرات من الناخبين منذ اللحظات الأولى لبدء التصويت، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية وتواجد أمني مكثف لتأمين العملية الانتخابية.

كما ظهرت طوابير نسائية ملحوظة أمام لجنة مدرسة النحوع بحري الإعدادية بمركز إسنا، في مشهد يعكس وعي المواطنات وحرصهن على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع داخل مصر.

الغربية

وشهدت لجان التصويت في سباق انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية صباح اليوم توافد كبار السن من الرجال والسيدات والشباب والفتيات في طوابير أمام أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات مجلس الشيوخ تزامنا مع رفع كافة الجهات المعنية علي مستوي الاجهزه التنفيذية والأمنية والقضائية رفع حالة الطوارئ لتأمين سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه حضاري وديمقراطي.

توافد الناخبين أمام اللجان



في المقابل مع انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 صباح اليوم الاثنين، تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة ،سير العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث يباشر المتابعة اللحظية لكافة اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

كبار السن والشباب والفتيات أمام اللجان

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة للناخبين، بما في ذلك المظلات ومناطق الانتظار وكراسي كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية وسائل التأمين والإضاءة ومصادر الطاقة البديلة.

القليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اقبالا ملحوظًا من المواطنين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى اليوم وتستمر غدآ الثلاثاء.

من جانبه ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك لمتابعة اليوم الأول من العملية الانتخابية ، وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات فتح اللجان الانتخابية وانتظام العملية دون أي معوقات ، مؤكدا على استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتتصل بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات.

وأشار المحافظ إلى رفع حالة الطوارئ في المحافظة حتى نهاية العملية الانتخابية، كما تم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتوفير أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان راحة الناخبين أثناء التصويت.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي .

المنيا

وتشهد لجان محافظة المنيا إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وخاصتا من الشباب والسيدات، حيث يتنافس 14 مرشحا علي 5 مقاعد «فردي» بدائرة محافظة المنيا، والتي تضم 12 قسم ومركز شرطة، داخل 9 مراكز إدارية من العدوه شمالا وحتي دير مواس جنوبًا، فقد تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل: 25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.