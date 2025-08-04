التضامن الاجتماعي: استقبلنا ما يزيد على 324 ألف اتصالا باستفسارات وشكاوى خلال مايو ويونيو

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.



و استقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال الشهرين ما يزيد على 324 ألف و365 اتصالا من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وقام مسئولو الخطوط الساخنة، خلال الشهرين بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 89% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 205 ألف و104 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 192 ألف و875 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 94%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 115,031 استفساراً، وعدد 28,734 طلبا، وعدد 41,599 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا والبحيرة، والجيزة وأسيوط ، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.



كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي ، باستقبال عدد 43 ألف و131 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868، وتم الرد على عدد 31 ألف و17 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 72%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 30,428 استفساراً، وعدد 380 طلبا، وعدد 99 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 46 ألف و381 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 25,315 منها بنسبة رد تصل إلى 92%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 18,730 اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 11,772 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 64%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومطروح.



كما استقبلت الوزارة عدد 12,360 اتصالاً على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد 12,101منها بنسبة تصل إلى98 %، كان منها عدد 10,338 استفساراً، وعدد 533 طلبا، وعدد 2,320 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد.



كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 17,043 اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 16,049 منها بنسبة تصل إلى 95% كان منها عدد 6,047 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 9,972 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد 30 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.



أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 346 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 305 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 87%.



وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).