عدي الدباغ يصل القاهرة للانضمام إلى الزمالك لمدة 4 مواسم

وصل الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه رسميًا إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك أنهت الاتفاق مع اللاعب على كافة بنود التعاقد، على أن يمتد عقده لمدة 4 مواسم، مقابل سداد قيمة الصفقة البالغة 350 ألف دولار لصالح ناديه البلجيكي.

ويبلغ الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع شارلروا بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الزمالك نجح في الحصول على موافقة النادي البلجيكي على رحيله هذا الصيف.

ويأتي التحرك لضم الدباغ في إطار سعي الزمالك لتدعيم خط هجومه، على الرغم من التعاقد مؤخرًا مع ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، بالإضافة إلى تواجد ناصر منسي، في ظل اتجاه النادي للاستغناء عن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال الميركاتو الحالي.