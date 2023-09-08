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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

صدى البلد

تصدرت الفنانة نسرين أمين تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.

وتعرضت الفنانة نسرين أمين، لهجوم؛ بعد تصريحها عن الحجاب، خلال لقائها مع “جريس راضي”، في برنامج "بلا تصنيف" الذي يعرض عبرقناة LBC. 

وتتميز نسرين أمين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة، تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نسرين أمين في أغلب الأحيان، على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها، سواء في فساتين السهرة، أوالإطلالات الكاجوال، أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. 

وردَّت نسرين أمين على هذا الهجوم، كاشفة أنها لم تتحدث عن الحجاب بالطريقة التي هوجمت بسببها.

وكتبت نسرين أمين، عبر حسابها على “Facebok”: "تصريح كاذب وغير صحيح، ولم يتم سؤالي أبدًا يومًا عن رأيي في الحجاب.. السؤال كان: هل نسرين أمين محجبة؟؛ والإجابة كانت: لا، مش محجبة في ملابسي، بس أخلاقي كويسة الحمد لله" 

وأضافت: إذًا، لم يتم سؤالي عن رأيي في الحجاب، ولم أذكر أبدًا أنني ضده، هناك فرق كبير بين السؤالين، وبالتالي بين الإجابتين".

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الفنانة نسرين أمين الفنانة نسرين فساتين السهرة نسرين أمين

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