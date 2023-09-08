بالفورمال.. روان بن حسين تبرز أناقتها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة روان بن حسين، جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وناعمة.

وتألقت "النجمة الكويتية " وارتدت بدلة باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها على كتفيها بطريقة جذابة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

من هي روان بن حسين

روان بن حسين هي الفاشينيستا وعارضة الأزياء أردنية كويتية الجنسية، ولدت بتاريخ الثلاثين من ديسمبر عام 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال والأزياء، فوق أنها ناشطة بقوة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام ، وسناب شات، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع معجبيها وأصدقائها.

أعمال روان بن حسين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".