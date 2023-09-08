عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يُحدد موعد الإعلان عن مرشحي جوائز "ذا بيست"

صدى البلد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجوائز “ذا بيست”، موسم 2022-2023.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي: “سيتم أخذ الفترة ما بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات، من أجل تقييم أداء عناصر الكرة النسائية من أجل جوائز أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، وأفضل مدرب للكرة النسائية”.

وأضاف: “أما بالنسبة لجوائز الكرة للرجال، فسيتم أخذ الفترة ما بين 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023، من أجل تحديد المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لكرة الرجال”.

فيفا يُحدد موعد الإعلان عن مرشحي جوائز "ذا بيست"

وأ,ضح: “يبدأ التصويت من قبل المشجعين على جميع الفئات المذكورة أعلاه عبر منصات فيفا الرقمية في 14 سبتمبر عندما يتم الإعلان عن القائمة المختارة للمرشحين”.

واختتم: “أما بخصوص التصويت على جائزة بوشكاش، والتي سيتوج بها أفضل مسجل هدف في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، فسيبدأ يوم الـ21من سبتمبر”.

فيفا الاتحاد الدولي ذا بيست جوائز “ذا بيست جائزة بوشكاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

ترشيحاتنا

الإعلامي أحمد فؤاد: مباراة مصر أمام إثيوبيا اليوم «رد اعتبار»

مي البحيرى للسيدات : لو جوزك بصباص سيبيه يفك عن نفسه بلاش مبالغة

دون أي دليل يدعم أقواله.. زيلينسكي: بوتين كان وراء مصرع قائد فاجنر

سجدة الفرح و“خراب البيوت”| طليقة حسن شاكوش تثير الجدل باعتذار.. وهذه قصة “خناقة” فرح شعبان

الإمارات تعلن العثور على جثة أحد طياري رحلة التدريب الليلية

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ