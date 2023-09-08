كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجوائز “ذا بيست”، موسم 2022-2023.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي: “سيتم أخذ الفترة ما بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات، من أجل تقييم أداء عناصر الكرة النسائية من أجل جوائز أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، وأفضل مدرب للكرة النسائية”.

وأضاف: “أما بالنسبة لجوائز الكرة للرجال، فسيتم أخذ الفترة ما بين 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023، من أجل تحديد المرشحين لجوائز أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لكرة الرجال”.

فيفا يُحدد موعد الإعلان عن مرشحي جوائز "ذا بيست"

وأ,ضح: “يبدأ التصويت من قبل المشجعين على جميع الفئات المذكورة أعلاه عبر منصات فيفا الرقمية في 14 سبتمبر عندما يتم الإعلان عن القائمة المختارة للمرشحين”.

واختتم: “أما بخصوص التصويت على جائزة بوشكاش، والتي سيتوج بها أفضل مسجل هدف في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، فسيبدأ يوم الـ21من سبتمبر”.