يشهد استقرارًا.. سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم أمام الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلي سعر 32.86 جنيه للشراء، و33.10 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.97 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزي المصري سجل 33 جنيها للشراء، و33.15 جنيه للبيع.





سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

33 جنيه للشراء.



33.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.86 جنيه للشراء.



33.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.86 جنيه للشراء.



33.10 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.97 جنيه للشراء.



33.21 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.97 جنيه للشراء.



33.22 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.11 جنيه للشراء.



33.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.05 جنيه للشراء.



33.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

32.97 جنيه للشراء.



33.21 جنيه للبيع.