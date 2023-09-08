جامعة القاهرة فى أسبوع| مؤتمر دولى عن سبل تحقيق حياة أفضل للمسنين .. فوز فريق كلية حاسبات بذهبية البرمجيات

الخشت: هدف المؤتمر رفع كفاءة الحياة لكبار السن والدور المجتمعى للطب والعلاج الطبيعى فى تحسن جودة حياتهم

الخشت: الجامعة تقدم دعما كاملا لطلابها وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى مختلف المسابقات المحلية والدولية

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "نحو تحقيق حياة أفضل للمسنين"،

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر يهدف إلى رفع كفاءة الحياة لكبار السن، وإبراز الدور المجتمعي للطب والعلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في دراسة جوانب الحياة المختلفة لكبار السن، وإتاحة الفرصة للباحثين للتعاون لإجراء أبحاث علمية بينية مشتركة في مجالات الطب والعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، وتنمية قدرات الباحثين على الابتكار في مجال البحث العلمي وممارسة الطب والعلاج الطبيعي القائمة على الأدلة في التخصصات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أساسية وهي دراسة التغيرات التي تطرأ على صحة كبار السن، وأهمية دور الطب والعلاج الطبيعي في تأهيل المشي والاتزان وعلاج هشاشة العظام وتأهيل الجهاز القلبي الدوري والتنفسى لدي كبار السن، ودراسة التغيرات التي تطرأ على صحة كبار السن، والتأهيل النفسي لمرضى الخرف لدى كبار السن.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على الاهتمام بكبار السن، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لهم، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم الخدمات التعليمة والبحثية بل يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن رؤية الجامعة تتسق مع رؤية الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بفئة كبار السن لما قدموه من جهد وعطاء وإسهامات كُبرى للمجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهونها، مشيرًا إلى أن مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين يساهم في رفع الوعي الثقافي والصحي والقانوني لكبار السن ويساهم في تخفيف الأعباء الصحية على أعضائه من منتسبي الجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة، عام 2002 ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، ويتيح الاشتراك في الأندية الكبرى، ويقدم لأعضائه تخفيضات لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.

على الجانب الآخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالفريق الطلابي الفائز في المسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث ضم الفريق الفائز كلا من حازم عادل خليل، وبيشوي هاني، وعبد الرحمن جمال، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم ومتابعتهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، والذي ينعكس على تميزهم في مختلف المجالات، ودعم قدرتهم على المنافسة بقوة وكفاءة في جميع المسابقات التي يشاركون فيها، بما يساهم في تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في تقديم مواطن مؤهل للمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور الخشت، أن طلاب جامعة القاهرة يقدمون دومًا نماذج مشرفة في جميع المسابقات والمحافل على كل المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، لافتًا إلى أن اشتراك الطلاب في هذه النوعية من المسابقات يُتيح أمامهم فرص العمل بالشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن تقييم المسابقة الرسمية للبرمجيات يتم على أساس طرح 15 مشكلة، ومحاولة حل أكبر عدد منها برمجيا في أقل وقت ممكن، موضحًا أن فريق الكلية المشارك في المسابقة أشرف على تدريبه المُدرب الدولي الدكتور محمد عبد الوهاب المدرس بالكلية، وشارك من بين 239 فريقًا مشاركًا من 96 جامعة ومعهدا، والذي يتم تأهيله للمشاركة في البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات ACPC 2023 والتي من المُقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.