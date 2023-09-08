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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الاتحاد الأنجولي بشأن نادي بترو أتلتيكو

بترو اتليتكو
بترو اتليتكو

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، عن رفع العقوبة الموقعة علي نادي بترو أتلتيكو، والسماح بمشاركته في جميع الأنشطة الرياضية.

وكتب مجدى عبد الغني، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الاتحاد الأنجولي لكرة القدم يرفع العقوبة الموقعة على نادي بترو أتلتيكو، بتهمة التلاعب بالنتائج، ويعيد النادي للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية”.

واعلن نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، السبت الماضي، إيقاف نشاطه لمدة عامين، بقرار من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم.

وذكر بترو أتلتيكو في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تلقى خطابا من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بإيقافه من ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة عامين وبأثر فوري.

وأضاف البيان، أن بترو أتلتيكو يرفض قرار الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بسبب عدم وجود وقائع وأسس قانونية لتطبيقه.

وطلب النادي الأنجولي عشاقه وعامة الناس التزام الهدوء، حيث سيتم تقديم استئناف على قرار الاتحاد الأنجولي بإيقاف أنشطته.

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