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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ حياة سيدة وجنينها في السعودية بعد تدخل طبي عاجل.. ماذا حدث؟

انقاذ حياة سيدة
انقاذ حياة سيدة

شهدت المملكة العربية السعودية، حادثا، كاد أن ينهي حياة سيدة حامل، قبل أن يتدخل فريق طبي؛ لينقذ حياتها هي وجنينها.

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وأجرى فريق طبي في منطقة نجران، جنوب المملكة العربية السعودية، تدخلا جراحيا عاجلا؛ لإنقاذ حياة مريضة حامل في شهرها التاسع، بعد أن توقف قلبها لمدة 3 دقائق، خلال عملية ولادة قيصرية استمرت ساعتين.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن فريق تخدير القلب بمركز الأمير سلطان للقلب، بمستشفى الولادة والأطفال، استقبل مريضة تعاني من اعتلال بعضلة القلب، وبيَّن الفحص السريري، وجود تسارع شديد بالنبضات؛ مما أدى إلى توقف قلبها، ليقرر الفريق بشكل عاجل، التدخل، بعمل صدمات كهربائية؛ لإنقاذ حياتها في اللحظات الأخيرة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد استقرار حالة الأم؛ تم نقلها إلى قسم العمليات، وإجراء عملية ولادة قيصرية، حيث وضعت مولودها بصحة وعافية.

وأكد الفريق الطبي، أن المريضة نقلت إلى قسم التنويم، حتى مغادرتها هي ومولودها للمستشفى.

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