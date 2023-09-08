كواليس ظهور المذنب نيشيمورا في سماء السعودية

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، ظهر المذنب نيشيمورا في سماء المملكة العربية السعودية.

يحتل المذنب حاليًا القدر الخامس (+5)، مما يعني أنه يمكن رؤيته بصعوبة بالغة باستخدام العين المجردة، ويقع في الجانب الأقصى الأيسر من الأفق الشرقي، بجانب كوكب الزهرة.

تفاصيل ظهور المذنب نيشيمورا

وعلى الرغم من أنه لم يصبح ساطعًا بشكل لافت حتى الآن، إلا أنه يمكن رصده بسهولة باستخدام المناظير والكاميرات الرقمية.

يعتبر ظهور المذنب نيشيمورا فرصة نادرة لمشاهدة حدث فلكي مثير وجذاب، ومن النصائح الهامة لهواة رصد المذنب، ينصح بالبحث عن مناطق معتمة وخالية من التلوث الضوئي لتكون رؤية السماء أكثر وضوحًا.

ويمكن استخدام المناظير أو الكاميرات الرقمية مع عدسات طويلة للتقاط صور وتفاصيل أكثر وضوحًا للمذنب.

يُذكر أن المذنبات هي جسم فلكي يتكون من الغبار والغازات المجمدة، ويعتبر ظهورها في السماء حدثًا مثيرًا يستحق المشاهدة والتوثيق.