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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيشيمورا C/2023 P1.. مذنب غريب يُرى لأول مرة في هذا التوقيت

المذنب نيشيمورا C/2023
المذنب نيشيمورا C/2023 P1

في سبتمبر الجاري، يتوقع أن يشهد عشاق رصد الأجرام السماوية حدثًا استثنائيًا، حيث سيصبح المذنب نيشيمورا C/2023 P1 مرئيًا بالعين المجردة. 

سيكون بإمكان الناس رؤية المذنب في سماء الفجر قبل شروق الشمس حتى اليوم الثالث عشر من الشهر. بعد ذلك، يمكن رصد المذنب في سماء المساء مباشرة بعد غروب الشمس.

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المذنب، نيشيمورا C/2023 P1

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يعتبر هذا المذنب، نيشيمورا C/2023 P1، ظاهرة فلكية فريدة حيث لم يزرنا من قبل. وبالتالي، فإننا غير عابرين للمعرفة بمدى سطوعه وتأثيره على السماء. 

حاليًا، يمكن رؤية المذنب كنقطة خافتة عند استخدام المناظير الفلكية. ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة للشمس في اليوم الثامن عشر من سبتمبر، وهو اليوم المتوقع أن يكون فيه ذروة سطوعه، شرط أن لا يتفكك تحت تأثير حرارة الشمس.

مشاهدة المذنبات هي تجربة فريدة ومثيرة للاهتمام لعشاق الفلك والجمهور على حد سواء. 

ويمكن لهذا الحدث أن يوفر فرصة لرصد ودراسة هذا الجسم الفلكي وتحديد خصائصه المختلفة. قد يؤدي تأثير الشمس على المذنب إلى تغيرات في سطوعه وشكله بمرور الوقت، مما يجعل هذا الحدث أكثر إثارة.

للمهتمين برصد المذنب نيشيمورا C/2023 P1، يوصى بالتحقق من توجيهات ونصائح الخبراء والمراصدين المحليين لتحديد أفضل الأماكن والأوقات لرصد المذنب بوضوح.

 كما ينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة للراصدين، مثل استخدام المعدات الواقية للعين والحفاظ على ظروف رصد جيدة.

العين المجردة الفلك رصد الأجرام السماوية

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