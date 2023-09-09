الحق اشتري.. أسعار الذهب اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

استقر سعر الذهب عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا في مصر- اليومالسبت 9 سبتمبر 2023 إلى مستوى 2220 جنيهًا للجرام، وذلك مع تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تقترب من 1940 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2537 جنيها.



عيار 21 يسجل 2220 جنيها.



عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.



الجنيه الذهب 17760 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب تعافيًا خلال تداولات في ظل تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر، ولكن لا يزال الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي مع تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى استكمال التشديد النقدي عقب اجتماع سبتمبر.



ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2% لتتداول عند المستوى 1924 دولار للأونصة، لترتفع من أدنى مستوى سجلته منذ أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، بينما الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8%.



محاولة تعافي أسعار الذهب تأتي بعد توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع خلال جلسة اليوم ودخوله في تصحيح طفيف بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال هذا الأسبوع بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.