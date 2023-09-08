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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تدين الهجمات الإرهابية في مالي

الجزائر علم
الجزائر علم

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية ، اليوم الجمعة بيانا أدانت فيه بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي.

وعبرت الخارجية الجزائرية في بيانها عن تعازيها وتضامنها مع هذا البلد .

كما أعربت الجزائر عن قناعتها الراسخة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية.

وأبدت الخارجية استعدادها الكامل للعمل مع مالي من أجل تنفيذ هذا الاتفاق باعتباره يشكل الحاجز الذي يحفظ أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار هذا البلد.

وكانت حكومة مالي الانتقالية أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا، بينهم 49 مدنيا و15 جنديا في هجمات على قارب ركاب وقاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، الخميس حيث استهدفت الهجمات قارب ركاب تمبكتو على نهر النيجر، وقاعدة للجيش في بامبا بمنطقة جاو الشمالية. 

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