الإمارات.. بن زايد يصل إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين

أفادت صحيفة الخليج الإماراتية، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى جمهورية الهند، في زيارة عمل.

ومن المقرر أن يحضر بن زايد، خلال الزيارة، أعمال القمة الـ 18 لقادة مجموعة العشرين 2023، والتي تشارك فيها دولة الإمارات ضيفَ شرفٍ.

وتعقد القمة هذه المرة، تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد" في مدينة نيودلهي.

وسيشارك وفد دولة الإمارات خلال الزيارة- على هامش فعاليات القمة- في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين، يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا، وفي مقدمتها: “تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي، والنمو الاقتصادي المتوازن”، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.