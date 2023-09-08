على هامش قمة العشرين.. جوتيريش يكشف عن توقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، إنه لا يتوقع تسوية سلمية للصراع الروسي الأوكراني في المستقبل القريب.

وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي: "ليس لدي أمل كبير في التوصل إلى حل سلمي في المستقبل القريب، وأعتقد أن كلا الجانبين قررا مواصلة الصراع"، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن مفاوضات السلام بشأن التسوية الأوكرانية أصبحت الآن غير واردة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا، ومستعدة للرد على المقترحات الجادة بشأن هذا الموضوع.

وتجتمع مجموعة العشرين (G20)، يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي.