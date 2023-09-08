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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسرة عالمية مختلة.. جوتيريش يحث زعماء العشرين على تبني رسالة قوية بشأن المناخ

صدى البلد

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الجمعة، مجموعة العشرين من القوى الاقتصادية الكبرى، المسؤولة عن أكثر من 80٪ من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، على استخدام قمتهم في نهاية الأسبوع لإرسال رسالة قوية بشأن تغير المناخ.

 

قال جوتيريش إنه يجب وقف جميع التراخيص أو التمويل لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وإن مجموعة العشرين يجب أن تبقي "هدف 1.5 درجة على قيد الحياة".  كان يوليو 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الأرض على الإطلاق بفارق كبير.

 

أنهى وزراء المناخ في دول مجموعة العشرين اجتماعهم الأخير لهذا العام في يوليو دون حل الخلافات الرئيسية بشأن سياسات المناخ. وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في نيودلهي: "إن أزمة المناخ تتفاقم بشكل كبير - لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح".

 

دعا جوتيريش الدول الكبرى المصدرة للانبعاثات إلى بذل جهود إضافية لخفض الانبعاثات والدول الغنية للوفاء بالتزامات تمويل المناخ التي تم التعهد بها بالفعل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة إلى موضوع الهند للاجتماعات: "إذا كنا بالفعل أسرة عالمية واحدة، فإننا اليوم نشبه أسرة مختلة إلى حد ما".

 

وقال جوتيريش إنه في ظل المشاكل التي يواجهها العالم، فقد حان الوقت الآن لكي تعمل البلدان معا، قائلا "ليس لدينا وقت نضيعه". وأضاف: "الانقسامات تتزايد، والتوترات تشتعل، والثقة تتآكل - وهو ما يثير معًا شبح التشرذم، وفي نهاية المطاف، المواجهة".

 

أصدرت الأمم المتحدة يوم الجمعة أيضًا تقريرًا فنيًا يقيم موقف الدول المختلفة في جهودها للحد من انبعاثات الكربون.

 

طلب جوتيريش من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تهدف إلى الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2040 وأن تصل الاقتصادات الناشئة إلى نفس الهدف بحلول عام 2050.

 

يقول محللو الطاقة إنه من الأهمية بمكان أن يتصرف زعماء مجموعة العشرين بناءً على اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة.

 

وأضاف جوتيريش الذي كان يتابع عن كثب مناقشات سياسة المناخ في تجمعات مجموعة العشرين: "في خضم تأثيرات المناخ المستعرة، يحتاج العالم إلى قادة مجموعة العشرين لتجاوز خلافاتهم والاتفاق على أجندة عمل طموحة ومنصفة لهذا العقد." 

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش مجموعة العشرين الاحتباس الحراري تغير المناخ

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