ابنة غادة عبد الرازق تستمتع بالأجواء الصيفية رفقة أطفالها

شاركت روتانا القزاز، ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت روتانا القزاز، رفقة اطفالها بإطلالة صيفية مميزة بإحدى المدن الساحلية، مما حازت على إعجاب متابعيها.

وتتميز روتانا القزاز، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.