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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة مصري يشغل المنصب.. أحمد شوقي رئيسا للاتحاد الدولي للنقاد

الناقد المصري أحمد
الناقد المصري أحمد شوقي

أعلن الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) عن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة الناقد المصري أحمد شوقي، لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين إضافيين.

الانتخابات أقيمت خلال اجتماعات الجمعية العمومية لفيبريسي، والتي استضافتها مدينة ميشكولس المجرية على هامش مهرجانها السينمائي التاسع عشر، والمقام في الفترة بين 1 و9 سبتمبر.
مجلس إدارة فيبريسي الجديد يتشكل من أحمد شوقي رئيسًا، مع نائبتين للرئيس هما الناقدة الأوكرانية إيلينا روباشفيسكا والناقدة الإيطالية باولا كاسيلا، بالإضافة لاستمرار الناقد الألماني كلاوس إيدر سكرتيرًا عامًا للاتحاد، والتركية ألين تاسكيان نائبًا للسكرتير العام.
بذلك تكون هي المرة الأولى في تاريخ الاتحاد الذي تأسس عام 1925 الذي يتم فيها انتخاب من خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويكون شوقي هو الرئيس الذي يدير الاتحاد خلال الاحتفالية المقررة عام 2025 بمناسبة مئوية تأسيس فيبريسي.
ويمثل فيبريسي المؤسسة الدولية التي تجمع النقاد السينمائيين من كل دول العالم، حيث تضم عضويته ما يزيد عن 2500 ناقد، مقسمين بين أعضاء من 49 دولة عضوة ونقاد منفردين من الدول التي لا تضم اتحادًا للنقاد. ويُمثل الاتحاد في مصر جمعية نقاد السينما المصريين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم إلى فيبريسي عندما انضمت الجمعية المصرية فور تأسيسها عام 1972.
ويقوم فيبريسي بتنظيم أنشطة سنوية متعددة، منها لجان تحكيم النقاد في أكثر من 80 مهرجان حول العالم من بينها كل المهرجانات الكبرى، بالإضافة لجائزة سنوية لأفضل فيلم في العام تُسلم خلال افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي، والعديد من الندوات وبرامج عروض الأفلام الدورية. وتضم قائمة أعضاء فيبريسي ثلاث دول عربية هي مصر وتونس والمغرب.

أحمد شوقي كاتب وناقد سينمائي مصري. يشغل منصب مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة "فيو" الإلكترونية، وينشر مقالات أسبوعية عن السينما وصناعة الترفيه. أصدر ثمانية كتب متخصصة عن السينما المصرية. شوقي هو رئيس جمعية نقاد السينما المصريين، كما أنه مدير منطلق الجونة، برنامج تطوير المشروعات والإنتاج المشترك الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.

عمل كمبرمج لحساب عدد من المهرجانات من بينها القاهرة ومالمو وطرابلس ومومباي، كما كان عضوًا في لجان تحكيم متعددة منها مهرجانات لوكارنو وشنغهاي ويوراسيا وترانسلفانيا وماكاو وصوفيا ووهران وتايبيه، وكان أهمها مهرجان كان السينمائي، حيث ترأس شوقي لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد في الدورة 75 خلال عام 2022.

 

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