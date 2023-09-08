النيجر .. جهود مكافحة الإرهاب غرب إفريقيا مهددة بسبب الطائرات الأمريكية المسيرة

تراجعت رحلات الطائرات الأمريكية بدون طيار في النيجر، منذ إندلاع أزمة 26 يوليو الماضي باحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بنيامي.

وأكد اثنان من المسؤولين الأمريكيين لإذاعة صوت أمريكا أن الرحلات الجوية العسكرية للطائرات بدون طيار من قواعد في النيجر كانت "محدودة" منذ أزمة 26 يوليو، وهو تقييد يعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يعيق المهمة الدولية لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.

وتحدث المسؤولون إلى إذاعة صوت أمريكا هذا الأسبوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة القضايا الأمنية الحساسة.

ولم تفصح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأي معلومات بشأن تفاصيل العمليات الأمنية ومكافحة الإرهاب بخلاف القول إن الجيش الأمريكي أوقف "التعاون الأمني" مع النيجر في ضوء الاضطرابات السياسية.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون العميد بات رايدر للصحفيين إن الوضع في النيجر "من الواضح" أنه "ليس طبيعيًا" بالنسبة للجيش الأمريكي، في حين أضاف أن وضع القوة الأمريكية في النيجر لا يزال دون تغيير، حيث تأمل الولايات المتحدة في حل دبلوماسي للوضع.

والنيجر هي مركز الجيش الأمريكي للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا. وتقاتل المنطقة العديد من الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومقرها مالي وتنشط في غرب أفريقيا.

وقد أثار المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون مخاوف من أن المعلومات الاستخباراتية والاستطلاعية والمراقبة المحدودة ستضر بالجهود الدولية لمساعدة قوات الأمن المحلية في محاربة المنظمات الإرهابية.

ويستطيع الجيش الأمريكي إطلاق طائرات بدون طيار من نيامي عاصمة النيجر، كما أنشأ قاعدة جوية أخرى على بعد مئات الكيلومترات في أغاديز لتوسيع نطاق مهام المراقبة والاستطلاع في منطقة حوض بحيرة تشاد المضطربة في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وقامت الولايات المتحدة بنقل طائرات بدون طيار للاستخبارات والاستطلاع والمراقبة من أغاديز منذ عام 2019.

وقال الجنرال البحري المتقاعد فرانك ماكنزي، القائد السابق للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الحد من تلك المهام له "تأثير كبير" على قدرة الجيش على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مضيفا في تصريحا تلإذاعة صوت أمريكا: "إنه يقلل من قدرتك على العثور على الأهداف. إنه يقلل من قدرتك على الذهاب إلى المراحل النهائية عندما تكون قادرًا على الهجوم".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال متحدث باسم القادة العسكريين في النيجر إنهم قرروا إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام جميع الرحلات الجوية التجارية، منهين بذلك الإغلاق الذي كان قائما منذ سيطرتهم على الحكومة في 6 أغسطس.

ومع ذلك، قال مسؤول عسكري أمريكي لإذاعة صوت أمريكا إن التغيير في الوصول إلى الرحلات التجارية لم "يعيد" ترددات رحلات الطائرات بدون طيار الأمريكية هذا الأسبوع.