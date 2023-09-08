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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلوي كارداشيان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

كلوي كاردشيان
كلوي كاردشيان

جذبت نجمة تليفزيون الواقع "كلوي كاردشيان"، انظار متابعيها بصورة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت كلوي كاردشيان بالصور بإطلالة ملفتة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم الذي يبرز جمالها. 

كما اختارت كلوي كاردشيان، أن تترك شعرها الاشقر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

من هى كاردشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.


 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠١٠١٠٨

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