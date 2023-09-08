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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: هذا ما تحقق بأفريقيا بسبب الرئيس السيسي ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

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خبير علاقات دولية عن مشاركة السيسي بقمة العشرين: مصر بوابة أفريقيا

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استقبله كبار رجال الدولة.. السيسي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين.. فيديو

وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بشكل كبير بفكرة التنمية في القارة الأفريقية، وهذا ما تحقق من خلال تدشين عدد من المشروعات بين مصر ودول القارة خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدول الغنية أخذت على نفسها عهودا ومواثيق، بتقديم منح ومساعدات للدول الفقيرة، وهذا يعد التزاما قانونيا وليس أخلاقي فقط.

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