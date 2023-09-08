خبير علاقات دولية: هذا ما تحقق بأفريقيا بسبب الرئيس السيسي ..فيديو

تحدث طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند.

وقال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بشكل كبير بفكرة التنمية في القارة الأفريقية، وهذا ما تحقق من خلال تدشين عدد من المشروعات بين مصر ودول القارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدول الغنية أخذت على نفسها عهودا ومواثيق، بتقديم منح ومساعدات للدول الفقيرة، وهذا يعد التزاما قانونيا وليس أخلاقي فقط.