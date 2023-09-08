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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

الملحن محمد يحيى
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية. 

وخلال الندوة، تحدث الملحن محمد يحيى، عن احترافه الغناء، قائلاً إن الملحن هو أو مغني للأغنية وهو يقدم لحن حلو بصوت حلو، وعلق: «أنا عندي كل الأغاني اللي نزلت لي بصوتي.. وفي أغاني كتيرة نزلت أنا ما كنتش ببقى مثلا راضي عن اللي مغنيها ولما بسمعها لحد بيقول لي انت مغنيها أحلى.. فالملحن هو مطرب». 

وتابع محمد يحيى، قائلا: «أنا ببقى مبسوط وانا بنزل الأغاني مش عشان عاملة نسب مشاهدات اللي هي حاجة بالنسبة لي ده لا يعنيني.. المهم ان انا ببقى مبسوط وانا بعملها.. وممكن على فكرة يطلع معايا حاجة إحساسها مختلفة وتنجحني وعادي جدا». 

وأضاف محمد يحيى، قائلا: «الناس هي اللي هتقيم.. وفكرة الملحن مش من حقه يغني دي فكرة مغلوطة.. محمد فوزي ومحمد عبدالوهاب كانوا بيلحنوا وكذلك منير مراد.. وتامر عاشور بدأ ملحن مع روتانا وكلنا كنا عارفين إن  صوته صوته كويس». 

واختتم محمد يحيى، قائلا: «يعني الملحنين ما يغنوش واللي هم صوتهم حلو ودارسين زي خالد عز ووليد سعد وأنا  وتامر عاشور .. ولا بتوع المهرجانات اللي بتزعق دي هي اللي تغني؟». 

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. 

وخلال الندوة تحدث محمد يحيى، عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا محمد يحيى، عن كواليس أغنية السخان لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى، إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى، إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغاني أخرى. 

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني. 

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