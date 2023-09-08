عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا التومي تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

رانيا التومي
رانيا التومي

شاركت الفنانة رانيا التومي، جمهورها ومتابعيها عدة صور، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت النجمة التونسية، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية، وتركت شعرها الاشقر منسدلا علي كتفيها بشكل منسق ولامع.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.


مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٨٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٨٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٨٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٨٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٩٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٧_٠٠٣٩٠٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

حزين.. عمر ربيع ياسين يعتب على الأهلي بسبب والده

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي البطولة الأفريقية للطائرة

استبعاد بعض المحاصيل .. كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في الزراعة

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

منتخب مصر للجودو يواصل حصد الميداليات في ثاني أيام البطولة الإفريقية بالمغرب

شوقي علام: الفتوى تتغير مع الزمان والمكان والحال والأشخاص

الصحابة عزلوا.. مفتي الجمهورية: تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ