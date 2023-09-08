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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سلامة الغذاء : 250 مأمورية تفتيش على الوجبات المدرسية العام السابق

الدكتور طارق الهوبي
الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن برامج التغذية المدرسية تكون هي بداية التركيز على سلوكيات والثقافة الغذائية لدى الطالب، وكلما كانت الثقافة الغذائية والسلوكية لدى الطالب بدايتها صحيحة، كلما كان لها مردود إيجابي على المراحل العمرية اللاحقة، موضحا أن برنامج التغذية المدرسية كان له دور في منع التسرب من التعليم وتشجيع أولياء الأمور دمج وإلحاق أولادهم بالمنظومة التعليمية. 

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتحدث عن جهود الهيئة

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الوجبات المدرسية أصبح لها نظام في تصميمها ومحتوياتها، وهو أصبح بمثابة منحى جديد في منع انتشار وتفشي أمراض خاصة بسوء التغذية والسمنة المفرطة والأنيميا، ويرفع بمعدلات التركيز والإلمام بالمناهج الدراسية، وكل تلك العوامل حازت باهتمام الدولة ببرنامج التغذية المدرسية والمكونات الخاصة به. 

وتابع، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كان لديها إشراف على برنامج التغذية المدرسية، موضحا أن الهيئة لديها مجموعة من الإجراءات التي تشمل التفتيش والمتابعة والرصد، والتعقب، والتتبع لكل سلسلة إنتاج الوجبة المدرسية بداية من المواد الخام، مرورا بالتجهيز، والتصنيع انتهاء بعمليات التخزين، ويتخلل كل مرحلة من المراحل هذه مصروفة من سحب العينات وعرضها بشكل مدروس من خلال قوائم من الاختبارات لكي يتم إثبات أن برنامج التغذية المدرسي يحقق الاشتراطات والمتطلبات لسلامة الغذاء. 

واستكمل، أنه يوجد نوعين من الرقابة، أولا الرقابة على المنشآت الغذائية والتي تشمل 48 مصنع تم إدراجهم في القائمة البيضاء المنوط بهم إنتاج الوجبة المدرسية، مع 55 مخزن على ربوع الجمهورية لتخزين الوجبات المدرسية فيها، وعلى مدار العام الدراسي 2022/ 2023 قامت الهيئة بـ 250 مأمورية تفتيش على الوجبات الغذائية وتم سحب 121 عينة للتأكد من أن الوجبة المدرسية متطابقة وتحقق المطلوب الذي أصدرته الهيئة. 

الهيئة القومية لسلامة الغذاء التغذية المدرسية الاعلامية رانيا هاشم برنامج بصراحة قناة الحياة

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