ماكس فيرستابين يهيمن على سباقات فورمولا 1

استطاع الهولندي ماكس فيرستابين والبالغ من العمر 25 عامًا، أن يعزز من تواجدة بقوة ضمن مجريات سباقات فورمولا 1، بعد أن سجل فوزًا جديدًا بسباقه العاشر على التوالي، مع زميله سيرجيو بيريز، والذي تمكن أن يفوز معه في جميع سباقات هذا الموسم.

وبشأن تألق فيرستابين القوي، قال غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا، أن هيمنة الهولندي ماكس فيرستابين الذي استطاع فرضها بسبب نتائجه القوية وسيطرته على مقدرات الفورمولا، باتت تشكل تحديًا كبيرًا على البطولة.

كما قال أيضا أن "ستيفانو دومينيكالي" الرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة فورمولا وان، يحاول تغيير اتجاه الانتقادات والترويج للحدث التاريخي بأن لديه منتج تنافسي قوية للغاية، وفي حقيقة الامر ماكس فيرستابين بالفعل يتمتع بسرعة مذهلة.

واستكمل غريغ مافي أن ماكس فيرستابين يتمتع بأسلوب مميز، إلى جانب القدرة العدائية في التعامل مع المسارات، بالإضافة إلى قدراته المذهلة لذلك انهى حديثه "انه اسرع من الجميع" قبل ان يعلق على جوانب أخرى تتعلق باللعبة الأكثر جماهيرية في رياضية السيارات.