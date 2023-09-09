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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح.. وباروكة أسما شريف منير.. وظهور ابن الفيشاوي

أخبار الفن
أخبار الفن

طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عن باروكة أسما شريف منير، ظهور ابن الفيشاوي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

زينة أيامي.. طرح أولى أغاني ألبوم نوال الكويتية

طرحت أول أغاني ألبوم الفنانة نوال الكويتية، التي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وتعد أغنية زينة أيامي لـ نوال الكويتية، هي أولى أغاني ألبومها الجديد، الأرض، الذي يتم طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة.

 

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه تؤكد انتهاء أزمتها مع طليقها وحصولها على حقوقها كاملة.

وقالت طليقة حسن شاكوش، في الفيديو: «مساء الخير.. أنا عاملة الفيديو ده النهاردة علشان أقول إن أنا خدت حاجتي كلها.. كل حقوقي الشرعية خدتها من حسن.. وان الحمد لله ان انا طلعت شخص كويس.. وهو كمان شخص كويس وراجل محترم».

 

باروكة وفستان قصير.. أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها زيرو.. شاهد

فاجأت أسما شريف منير متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بصور صادمة.

وظهرت أسما بفستان قصير للغاية كما وضعت باروكة علي رأسها بعد حلاقة شعرها الأخيرة وذلك لتتشبه باربي.

فاجأت أسما شريف منير متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بصور صادمة.

وظهرت أسما بفستان قصير للغاية كما وضعت باروكة علي رأسها بعد حلاقة شعرها الأخيرة وذلك لتتشبه باربي.

 

بعد الاعتراف به.. ظهور جديد لـ أحمد الفيشاوي مع نجله غير الشرعي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع ابنه تيتوس وأم ابنه الألمانية، وذلك بعد اعترافه به.

وظهر أحمد الفيشاوي، في الفيديو، وهو في رحلة غوص مع ابنه وأم ابنه، وعلق عليها: «عن ذلك الصباح مع أستاذ الغوص لدينا.. شكرا لاحتوائك لعائلتنا المجنونة.. نحبك يا خال».

 

عن إتجاه للغناء.. الملحن محمد يحيى: احنا ولا بتوع المهرجانات اللي نغني؟

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية.

وخلال الندوة، تحدث الملحن محمد يحيى، عن احترافه الغناء قائلاً، إن الملحن هو أو مغني للأغنية وهو يقدم لحن حلو بصوت حلو، وعلق: «أنا عندي كل الأغاني اللي نزلت لي بصوتي.. وفي أغاني كتيرة نزلت أنا ما كنتش ببقى مثلا راضي عن اللي مغنيها ولما بسمعها لحد بيقول لي انت مغنيها أحلى.. فالملحن هو مطرب».

 

رضوى الشربيني تعتذر لـ حسن شاكوش: دافعت عن ريم طارق لهذا السبب

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة Cbc، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق؛ بعد تصدرهما لعناوين المواقع الإخبارية، وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، ورفع الأخيرة عدة قضايا ضده، مشددة على أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين؛ بسبب تعاطف الجمهور مع ريم، وضرورة إعطائها حقوقها، وإنهاء العلاقة بينهما في هدوء.

 

اول تعليق من عفروتو على خطوبته

احتفل عفروتو بخطبته اليوم، بحضور عدد من الأصدقاء من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته بالخطوبة.

ونشر عفروتو صورة لع مع خطيبته وعلق:" الحمد لله".

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