بملابس البحر.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال قضائها إجازة صيفية.

وتألقت دنيا عبد العزيز بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية ملابس البحر وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .



آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

جدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

