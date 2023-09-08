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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـالمشجر الصيفي.. مي حلمي بإطلالة جذابة تستعرض جمالها

مى حلمى
مى حلمى

حرصت الإعلامية مى حلمي، علي مشاركة متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت مى حلمى بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان صيفي مشحر وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها،  نالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

 

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