هشام عباس يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تعرف علي السبب

تمكن الفنان هشام عباس من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك من خلال حفله ببرنامج sold out ، والذي قامت منصة watch it بطرحه.

واحتل حفل هشام عباس عبر برنامج sold out المركز الاول ضمن البرامج الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، والتي تضم 10 مراكز .

كشف الفنان هشام عباس، عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، كما تطرق إلى كواليس مشاركته في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بدورته الـ31، والتي انتهت فاعلياته خلال الايام القليلة الماضية ، وقد حقق نجاحا كبيرا .

وقال هشام عباس، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إن قلعة صلاح الدين الأيوبي مكان تاريخي مهم، ويتناسب مع الأحداث الفنية، ويتسع للعديد من المهرجانات الفنية.

وأضاف هشام عباس، أنه يقوم حاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغاني جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، حسن دنيا، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، والموزع أسامة عبدالهادي.