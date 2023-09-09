لقطات مرعبة عاشها آهل مراكش من زلزال المغرب المدمر| فيديو

تصدر زلزال المغرب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد آن ضرب زلزال بقوة ٧ ريختر قبل ساعات.

ونشرت مقاطع فيديو ولقطات مرعبة عاشها اهالي مراكش، لزلزال مدمر ولحظات حدوثه من أماكن متفرقة.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من رصد الزلزال واوضحت انه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

امكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب اليوم، فقد طمأن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

https://x.com/iamakrampro/status/1700352568944152752?s=46&t=WcQelbIJIYsPooVO5CACLw

https://x.com/ibrahimafgoye/status/1700387790364520496?s=46&t=WcQelbIJIYsPooVO5CACLw